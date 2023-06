Pires de Lima atira culpas ao Governo Sócrates sobre TAP, e defende que foi Costa a dar lucro a Neeleman

Numa das últimas audições da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, António Pires de Lima foi distribuir responsabilidades pela situação financeira crítica da companhia aérea ao Governo de José Sócrates, bem como ao Executivo de António Costa.

A José Sócrates por ter sido responsável pelo negócio ruinoso da VEM no Brasil, a António Costa porque foi em em 2017 que os lucros com a TAP passaram para os privados e que o risco ficou no privado.

O ex-ministro da Economia deixou ainda um recado: diz “não” a “lições de competência e diligência” de quem o sucedeu.