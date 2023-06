“Ainda não sei muito bem o que se passou”, diz Centeno sobre o negócio da Airbus com Neeleman e TAP em 2015

TIAGO MIRANDA

Ministro das Finanças em 2015, Mário Centeno só recentemente soube do negócio que permitiu a David Neeleman capitalizar a TAP na privatização. Curiosamente, também não sabe sobre os 55 milhões que foram entregues aquando da saída do americano (e, invocando esse desconhecimento, protege o agora seu chefe do gabinete). Ironizou ainda dizendo que felizmente para a companhia ela não podia ser cativada