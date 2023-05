Dos €55 milhões para Neeleman aos €500 mil para Alexandra Reis, advogados estão em todas na TAP: é uma "governação por outsourcing"?

Primeiro, o ex-secretário de Estado do Tesouro Miguel Cruz sublinhou que o acordo entre o Estado e David Neeleman que deu 55 milhões ao empresário norte-americano ter sido conduzido por advogados (razão pela qual não conseguiu explicar na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP como se calculou o valor). Depois, os deputados do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda sublinharam o facto de o uso dos fundos Airbus na privatização de 2015 ter sido considerado legal por advogados, e lembraram que a indemnização de Alexandra Reis foi negociada também por advogados. É a “governação por outsorcing”, sintetizou Pedro Filipe Soares, do BE.