Neeleman recebeu €55 milhões para deixar a TAP, mas nem um ex-governante sabe explicar como se chegou ao valor

Permanece um mistério a fórmula definida para chegar aos 55 milhões de euros que David Neeleman levou para sair da TAP, e Miguel Cruz, o ex-secretário de Estado do Tesouro que foi antes disso presidente da Parpública, também não foi capaz de esclarecer.

“Os 55 milhões de euros foram alcançados por acordo entre os advogados”, afirmou Miguel Cruz na Comissão Parlamentar de Inquérito esta terça-feira, 30 de maio. Como? O ex-secretário de Estado não sabe explicar, apesar de Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, ter insistido na questão, e Bruno Dias, do PCP, ter voltado a colocá-la. Os advogados eram, do lado do Estado, Jorge Bleck da Vieira de Almeida e Associados, e do lado de David Neeleman, Diogo Perestrelo, da PMLJ.

Os 55 milhões pagos a David Neeleman há de ser a percentagem de alguma coisa, insistiu Bruno Dias. Depois de dizer que terão sido usados dois referenciais - a venda a um potencial comprador e um valor teórico de zero (já que se estava numa pandemia) -, Miguel Cruz acaba por dizer: "Não me parece que seja uma percentagem". Foi “o valor mínimo que permitiu salvar a TAP”, defendeu.

“Eles não são aleatórios. Há um referencial máximo e a intenção do Estado era ir para referencial mínimo. A única coisa que não posso concordar é que 224 milhões fosse referencial máximo, o valor tinha de ser inferior”, defendeu.

Bruno Dias diz que se previa que caso houvesse uma nacionalização, a Atlantic Gateway tinha direito a receber os 224 milhões de prestações acessórias (empréstimos à TAP que tinham sido feitos em 2015), mais os valores das ações, mais 20%. Miguel Cruz reafirma: "Quando entrei na Parpública já tinham sido feitos os acordos". Recorda depois que entra na Parpública, acionista da TAP, a 1 fevereiro de 2017 e que já havia um Memorando de Entendimento já assinado, que definia as relações entre os acionistas.

Porém, o deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares desafiou o entendimento de que aquele valor seria recuperável, porque se houvesse outra alternativa, a insolvência culposa da TAP (e Neeleman dizia não ter dinheiro para a capitalizar após os impactos da pandemia), o empresário não teria direito a nada. Um entendimento de insolvência dolosa de que Miguel Cruz não comunga.

“A negociação foi feita por escritórios de advogados, com determinado enquadramento político, há enquadramento do ponto de vista de referenciais de negociação. Ela é uma negociação entre advogados, no limite o Estado podia ter dito que não aceitava a negociação”, ressalvou Miguel Cruz, dizendo que a companhia aérea, em plena pandemia, estava numa situação muito complicada.