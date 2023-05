Mariana Mortágua deixa Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP

Mariana Mortágua saiu da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. A decisão da deputada bloquista foi anunciada antes de passar a ser a coordenadora do Bloco de Esquerda.

A deputada efetiva será substituída por Pedro Filipe Soares, que já é o deputado suplente nesta iniciativa parlamentar. O anúncio foi feito pela bloquista esta terça-feira, 16 de maio.

Apesar dos 36 anos, Mortágua é uma deputada com alguma história parlamentar, tendo sido o rosto do Bloco de Esquerda nas Comissões Parlamentares de Inquérito da última década. Entrou em 2013, para o lugar de Ana Drago no inquérito aos contratos “swap” assinados por empresas públicas, e ganhou destaque na comissão sobre a gestão do BES e do GES.

As comissões sobre a Caixa Geral de Depósitos, Banif e Novo Banco também fizeram parte da sua carreira em comissões parlamentares de inquérito.

A saída da deputada ocorre durante os trabalhos da CPI à TAP, já que esta iniciativa parlamentar só terminará a 13 de julho.

A decisão foi tomada pela bloquista tendo em conta a Convenção do Bloco de Esquerda que se realizará nos dias 27 e 28 de maio. O objetivo é concentrar-se na preparação para a eleição enquanto coordenadora do partido, cargo em que irá substituir Catarina Martins.

Mariana Mortágua sai no mesmo dia em que o Expresso noticiou que o Chega decidiu puxar André Ventura para a CPI à TAP numa semana quente - será ele o deputado suplente, o que permitirá colocar questões a Frederico Pinheiro, o ex-adjunto de João Galamba que acusa o ministro de tentar omitir informação aos deputados.





