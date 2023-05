Aeroportos nacionais movimentaram número histórico de passageiros em março

O número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses em março ficou 35,6% acima do do mês homólogo, e 13,8% acima do registo de março de 2019, o último mês comparável sem os efeitos da pandemia da covid-19, segundo as estatísticas rápidas do transporte aéreo do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgadas esta sexta-feira.

Mais concretamente, foram movimentados 4,9 milhões de passageiros.

De recordar que, 2019, tinha sido um ano recorde para o setor.

“Desde o início de 2023, têm-se verificado valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais sempre superiores aos níveis pré-pandemia. Em março de 2023, registou-se o desembarque médio diário de cerca de 80 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em março de 2022 (59,4 mil; +34,6%) e 15,1% acima do verificado em março de 2019 (69,5 mil)”, indica o gabinete estatístico.

Tal como em fevereiro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos internacionais com passageiros, seguindo-se o Reino Unido e a Espanha.

A nível de correio, foram movimentadas 19,2 mil toneladas de carga e correio, mais 1,9% que em março de 2022 e mais 10,9% que eu março de 2019.

No total do primeiro trimestre, o número de passageiros aumentou 54,3%, enquanto o movimento de carga e correio diminuiu 0,2%. Já face aos primeiros três meses de 2019, registaram-se acréscimos de 15,1% e 11,8%, respetivamente.

No primeiro trimestre de 2023, Espanha e Itália registaram os maiores acréscimos face ao primeiro trimestre de 2022.

Entre janeiro e março, foi o aeroporto de Lisboa que mais passageiros movimentou, representando 55,3% do total, com 7,1 milhões de passageiros.