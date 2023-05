TAP com prejuízos de €57 milhões no primeiro trimestre (e haverá novas mudanças na gestão)

A TAP apresentou prejuízos nos primeiros três meses do ano. Foram 57,4 milhões de euros de perdas que a companhia aérea, agora com um novo comando, sublinha corresponderem a “uma melhoria significativa” face aos 121,6 milhões de euros de prejuízos registados no mesmo período de 2022, segundo o documento publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Estas contas justificam-se porque, apesar de um disparo nos rendimentos, a verdade é que os custos operacionais também cresceram e ficaram acima dessas receitas.

As receitas operacionais somaram 70% em relação ao período homólogo, totalizando os 836 milhões de euros. O grande disparo deveu-se aos rendimentos obtidos com as passagens. A companhia aérea refere que o número de passageiros e a capacidade superaram “os níveis pré-crise do primeiro trimestre de 2019”. “O número de passageiros transportados aumentou em 66,9%”, indicou a empresa.

Já no que diz respeito aos gastos, numa altura de inflação alta, a rubrica disparou 54% para os 852 milhões de euros, com o maior agravamento a registar-se no combustível (mais do que duplicou a despesa), havendo aumentos expressivos também nos custos operacionais com tráfego, pessoal e manutenção.

O resultado operacional passou de 62 milhões negativos, nos primeiros três meses de 2022, para 16 milhões negativos. E mesmo o resultado operacional recorrente, que exclui fatores que não se vão repetir ou de áreas que são para desfazer, melhorou, mas mantendo-se em terreno negativo: de 46,5 milhões de euros negativos para 10,2 milhões negativos.

Novo presidente nota procura, e admite “desafios”

Na citação que surge no comunicado de resultados, o novo presidente Luís Rodrigues indica que “o primeiro trimestre de 2023 mostrou uma continuidade do crescimento da procura, fazendo com que a TAP transportasse, pela primeira vez num trimestre pós-crise, mais passageiros do que em 2019”.

“A TAP apresentou neste trimestre, um forte desempenho operacional e financeiro, apesar do aumento dos custos e dos desafios operacionais. Enfrentar esses desafios às portas do Verão é o caminho no qual temos de nos concentrar. Caminho esse, que não se pode realizar sem o esforço e dedicação de todos os nossos colaboradores”, diz o presidente executivo, citado no comunicado que foi divulgado enquanto outro gestor, Ramiro Sequeira, está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.