Ex-administrador Lacerda Machado defende atuação de Neeleman e Pedrosa na TAP e critica privatização de Passos Coelho

Pandemia: é ela a única culpada pela atual situação da TAP, segundo o antigo administrador não executivo, Diogo Lacerda Machado, que defendeu perante os deputados os acionistas privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa - o primeiro saiu em 2020 o segundo no final de 2021. Aliás, lembrou que ambos procuraram ativamente financiamento para ajudar a TAP a lutar contra os efeitos da pandemia, mas foi o Estado que acabou ali a colocar-se totalmente, afastando aqueles investidores. Fê-lo, sublinhou, como todos os Estado que tiveram de apoiar as companhias para as salvar da falência.