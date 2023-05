TAP: oposição aponta a Brilhante Dias por incriminar deputados e presidente da CPI tenta conter danos

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP tem um objetivo: “foco”. Foco no trabalho para conter os danos do que se vive fora da sala 6 da Assembleia da República, onde têm decorrido as audições parlamentares. Mas os partidos da oposição não parecem alinhar nessa ideia, e pedem que Jorge Seguro Sanches se retrate, por ter dado a entender que a fuga de informação com documentos da TAP, na semana passada, saiu da Assembleia da República. Mas, mais ainda, os deputados da oposição apelam a que repudie as acusações do líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, sobre este tema.