TAP: SITAVA diz que reuniu uma só vez com Beja e que este remeteu a relação com os sindicatos para a Comissão Executiva

"Tivemos com Manuel Beja [presidente do conselho de administração da TAP] apenas uma reunião, a nosso pedido. Disse-nos que qualquer contacto [futuro] teria de ser sempre com a Comissão executiva", avançou Paulo Duarte, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), esta quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), à gestão da TAP entre 2020 e 2022. Manuel Beja, ex-administrador da TAP, queixou-se quando foi ouvido na CPI de ter sido ignorado pelas duas tutelas (Infraestruturas e Finanças), e ter tentado, sem sucesso, falar quatro vezes com o agora ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e de ter ficado oito meses à espera para falar com as Finanças.

Paulo Duarte avançou também que o SITAVA, maior sindicato dos trabalhadores da TAP, é contra a privatização da companhia, "não por questões ideológicas", mas por considerar que será negativo para a transportadora neste momento. E defendeu que seria um erro ir a "correr" entregar a TAP a outra companhia.



"Não há TAP sem hub em Lisboa", sentenciou o sindicato. E explicou porquê: "A TAP perde dinheiro no ponto a ponto e ganha dinheiro com o hub". A transportadora, salientou, não consegue competir com as 'low cost', que são, considerou, apoiadas pelos Estados. "Elas não vendem bilhetes, vendem turistas e os Estados pagam-lhe por isso".

Questionado sobre o que pensa da indemnização da administradora Alexandra Reis, Paulo Duarte optou por não cavalgar a polémica. "Se é ilegal ou legal não nos vamos pronunciar, mas admitimos que gostaríamos que tivesse sido conduzida de outra forma", frisou.

Paulo Duarte lamentou que a TAP não esteja a conseguir contratar trabalhadores, porque deixou de ser uma companhia atrativa. Assegurou que a TAP faz ACMI (contratação de operações externas de aviões e tripulação) por que não há aviões e pilotos.



VEM era bom para o Brasil, mau para a TAP

As críticas duras reservou-as Paulo Duarte para a VEM, operação de manutenção no Brasil, um negócio feito em 2005, na gestão de Fernando Pinto. "Aquilo era um sorvedouro de dinheiro", lamentou. Os aviões "ficavam lá [na VEM] meses". Não se aplicavam lá as regras salariais que se aplicavam por cá. No Brasil não tinham cortes, a lei brasileira obrigava a haver aumentos todos os anos.



Paulo Duarte reafirmou que a VEM custou à TAP mais de mil milhões de euros, e que, na opinião do SITAVA, já "devia ter sido fechado há muito tempo". E sintetizou: "Foi bom para o Brasil para nunca foi bom nós. A TAP pagou as dívidas da VEM".

Quanto ao papel do ex-administrador não executivo da TAP, Lacerda Machado, o presidente do SITAVA explicou que o gestor, nas conversas que teve, nunca deu abertura para falar da VEM. "Defendia [a parceira] com unhas e dentes". Lacerda Machado afirmava que a manutenção do Brasil "era uma inevitabilidade. Se fechássemos iríamos ter problemas diplomáticos". “Nunca percebi muito bem”, diz.