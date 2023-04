IL quer ouvir com urgência a diretora da JurisAPP sobre a argumentação jurídica do despedimento dos antigos presidentes da TAP

A Iniciativa Liberal endereçou ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP, Jorge Seguro Sanches, um pedido de audição urgente da diretora da JurisAPP, Virgínia Silva, para esclarecer a informação que tem saído para justificar o despedimento por "justa causa" antiga presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, e do antigo presidente do conselho de administração da empresa, Manuel Beja.

Os deputados da Iniciativa Liberal salientam que querem "ver completamente esclarecida não só a existência, ou não, do alegado suportejurídico" sobre o despedimento por "justa causa", como também "o conteúdo da intervenção da JurisAPP" neste processo. E com que autonomia deu a sua argumentação, ou se o fez de acordo com instruções recebidas no processo.

"Face às notícias de hoje [quarta-feira] que apontam para que tenha existido apenas um suporte à deliberação de despedimento da ex-CEO e do ex-Chairman da TAP, assegurado pela JurisApp", a Iniciativa Liberal quer ouvir a sua diretora, avança o partido, num comunicado assinado pelos deputados, Bernardo Blanco e Carlos Guimarães Pinto.

A JurisAPP é o centro de competências jurídicas do Estado, que está sob a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.