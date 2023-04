Empresa do Estado Parpública tinha uma administração, mas só o presidente lidava com a TAP

Tanto em 2015, quando a TAP foi vendida ao consórcio liderado por David Neeleman e Humberto Pedrosa, como em 2020, quando o Estado reforçou a maioria do capital da companhia aérea, só o presidente em exercício da Parpública, a sociedade do Estado que exerce o controlo sobre as empresas estatais, lidava diretamente com o tema, deixando de fora os restantes membros do Conselho de Administração. No primeiro caso, tratava-se de Pedro Ferreira Pinto, no segundo é Miguel Cruz.

“O acompanhamento desta participada da Parpública esteve sempre delegada no presidente da Comissão Executiva”. Quem o disse, na audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que decorreu esta quinta-feira, 20 de abril, foi Carlos Durães da Conceição, que naqueles anos tanto foi vogal como vice-presidente da administração da Parpública,

Aliás, segundo referiu, este afastamento da administração, a favor do presidente, teve mais força em 2020, quando o Governo de António Costa decidiu fazer um aumento de capital na TAP, devido aos efeitos da pandemia, acabando por ditar o afastamento dos investidores privados da companhia aérea.

Isto porque o presidente da Parpública que estava em funções em 2020, Miguel Cruz, era quem liderava todo o processo da TAP, deixando de lado a restante administração.

Em junho, foi ele o escolhido para ir para o Governo como secretário de Estado do Tesouro, quando João Leão substituiu Mário Centeno no Ministério das Finanças. E foi ele que, no Governo, assumiu também o dossiê TAP, deixando os administradores na Parpública em funções sem que estivessem todos dentro do tema. “A Parpública desloca-se para o Terreiro do Paço”, frisou Carlos Durães da Conceição.

“Nessas semanas de trabalho, intenso porque tínhamos outras frentes de trabalho que não só a TAP – é nessa altura que o Governo decide intervir na Efacec –, apercebemo-nos que na interação com a nossa tutela, o secretário de Estado do Tesouro privilegiou os contactos sobre o dossiê TAP com os consultores externos e com o jurista que, na Parpública, anteriormente o assessorava nestas matérias, em detrimento dos administradores que permaneceram em funções”, atacou Durães da Conceição nas respostas que foi dando aos deputados.