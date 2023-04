Medina manda a TAP fazer contas com Alexandra Reis e Fisco

NUNO FOX

Presidente da TAP anunciou que a empresa está à espera da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para informar Alexandra Reis de qual o montante da indemnização a devolver, mas a DGTF respondeu, no mesmo dia, que é a transportadora que tem de fazer contas e entender-se com a Autoridade Tributária

Há uma hora