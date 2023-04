Alexandra Reis revela afastamento entre TAP e Ministério das Finanças

O Ministério das Finanças esteve completamente ausente daquilo que se estava a passar na TAP quando se deram as “divergências irreconciliáveis” entre a presidente, Christine Ourmières-Widener, e a administradora Alexandra Reis, no início de 2022. É isso que se depreen­de das audições parlamentares das duas gestoras na comissão de inquérito à TAP.

Alexandra Reis disse que nunca falou com o Ministério das Finanças quando estava a ser afastada do Conselho de Administração, em janeiro de 2022, era então ministro João Leão. Só o fez depois de fechado o acordo com a companhia aérea, e, aí, percebeu que do lado do Ministério das Infraestruturas já havia conhecimento da situação, mas não nas Finanças. “Pareceu muito surpreendido com a minha saída”, foi como viu a reação de Miguel Cruz, secretário de Estado do Tesouro de João Leão, quando comunicou a sua saída.