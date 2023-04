Salvador Caetano alia-se à suíça Stadler para construir fábrica de comboios em Ovar

A Salvador Caetano juntou-se à suíça Stadler para criar uma fábrica de comboios em Portugal. O grupo industrial português e o fabricante suíço de equipamento ferroviário anunciaram que assinaram esta quarta-feira um “acordo estratégico para o desenvolvimento de um projeto industrial conjunto em Ovar” que “irá contribuir para a criação de emprego qualificado nesta região”.

Esta fábrica de veículos ferroviários pretende, dizem as empresas no comunicado, “revolucionar a área da mobilidade em Portugal” e surge para assegurar “a produção, entre outros, dos 117 comboios, que estão previstos no âmbito de um concurso público que a Comboios de Portugal (CP) lançou em 2021. Este investimento vai ser complementado com a construção de uma oficina de manutenção em Guifões, no distrito do Porto”.

Há muito que o governo português assumiu como prioridade voltar a ter o fabrico de comboios em Portugal. E, em face das grandes necessidades de material circulante da CP, determinou que uma das condições para a adjudicação da compra desse material passaria por ele ser fabricado em Portugal. Isso mesmo está determinado no concurso em curso de fornecimento dos 117 comboios referidos pela Salvador Caetano e pela Stadler, cujo resultado deverá ser conhecido em breve.

Em comunicado, as duas empresas recordam que “em novembro de 2020 a CP e a Stadler assinaram um contrato para projetar e construir 22 comboios regionais do modelo Flirt. O acordo inclui 10 carruagens elétricas, 12 unidades bimodais, serviço de manutenção por um mínimo de 4 anos, assim como a prestação de serviços de formação. O contrato pressupõe a renovação da frota ferroviária regional e integrou parte do plano de renovação do material circulante do operador português”.

E “em maio de 2021, o Metropolitano de Lisboa adquiriu 14 metros de três carruagens à Stadler, uma encomenda que incluía também a manutenção preventiva e corretiva de todo o equipamento durante os primeiros três anos do projeto, bem como o fornecimento de peças sobressalentes e de peças para a frota por mais dois anos".

Acrescentam ainda que “no mesmo ano, em novembro, a Stadler assinou um contrato com o operador ferroviário de carga Medway, para a compra de 16 locomotivas elétricas e de dupla voltagem interoperáveis Euro6000, com a maior capacidade de tração disponível no mercado”.

Citado também no comunicado, o presidente da Stadler, Peter Spuhler, disse: "Estou convencido de que a aliança com uma das mais importantes empresas em Portugal melhora substancialmente a nossa proposta para o fornecimento de novos comboios à CP. A Salvador Caetano é, sem dúvida, o melhor aliado possível para alcançar o nosso objetivo. A nossa união, baseada em culturas semelhantes, trará benefícios para ambas as partes e é um grande passo para revitalizar a indústria ferroviária portuguesa".

Esta aliança estratégica deixa a porta aberta à participação de outras empresas portuguesas: “O acordo vai dar um impulso considerável à indústria ferroviária portuguesa, que atualmente não dispõe de nenhuma fábrica de comboios, acelerando a participação de empresas portuguesas no fornecimento de componentes de outros sectores industriais”.