Preços pagos pelos passageiros da TAP em 2022 ficaram 20% acima dos valores pré-pandemia

De regresso aos lucros cinco anos depois, e dois anos antes do previsto no plano de reestruturação, a TAP beneficiou do corte de custos com os trabalhadores mas também do aumento dos preços dos bilhetes, já que as tarifas aéreas médias subiram cerca de 20% face a 2019, revelou esta terça-feira a companhia, ainda liderada por Christine Ourmières-Widener.

O aumento do preço dos bilhetes, refira-se, é uma tendência generalizada no setor da aviação, que se acentuou no ano passado.

O valor médio da tarifa aérea mede-se pela yield, indicador que traduz o valor médio pago por um passageiro para voar um quilómetro, e é calculada com a divisão da receita de passageiro pelo total de assento-quilómetro ocupado. Em 2022, a yield da TAP era de 7,72 cêntimos de euro por quilómetro.