Futura Comissão Executiva da TAP não está fechada

A decisão sobre a saída de Chris­tine Ourmières-Widener da liderança da TAP já estava tomada há algum tempo, mas só foi comunicada à gestora francesa pelo ministro das Infraestruturas, João Galamba, na segunda-feira de manhã, e por telefone, apurou o Expresso. Fê-lo poucas horas antes da apresentação das conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) ao processo de saída de Alexandra Reis, onde seria anunciada a sua exoneração.

A presidente da TAP (CEO) foi apanhada de surpresa com a decisão do Executivo, pois estava convencida de que iria continuar, porque a aplicação do plano de reestruturação está a correr bem e há uma privatização à porta. Christine Ourmières-Widener acreditava que o relatório da IGF iria fazer apenas uma baixa na gestão, a do presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, a quem cabe institucionalmente gerir as questões de governação corporativa. Estava tudo preparado para que fosse ele o bode expiatório de um processo que se iniciou com o despedimento (encapotado de renúncia) de Alexandra Reis e culminou com a demissão do ministro e do secretário de Estado da tutela: Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes.