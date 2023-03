TAP admitiu ir atrás de indemnização por Alexandra Reis ter ido para a NAV

Alexandra Reis abandonou a administração da TAP em fevereiro de 2022, e quatro meses depois assumiu a presidência da gestora de tráfego aéreo NAV. A saída da primeira empresa pública fez-se com uma indemnização de 500 mil euros, agora com 90% do montante considerado indevido, mas quando foi para a NAV Alexandra Reis não devolveu nenhuma parte dessa indemnização, como exige a lei.

Porém, ninguém assume a responsabilidade por tal não ter acontecido. Só a TAP é que chegou a admitir a possibilidade de ir buscar o dinheiro, mas escudando-se na complexidade do processo e dizendo que só fazia sentido concretizar esse caminho após a avaliação da Inspeção-Geral de Finanças (IGF).