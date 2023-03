Desde a reintegração na TAP à litigância em tribunal, está tudo em aberto no caso Alexandra Reis

Alexandra Reis, a gestora da TAP que deixou a companhia, em fevereiro de 2022, com uma indemnização de 500 mil euros - depois de ter sido convidada a sair pela presidente da transportadora - só irá definir a estratégia a seguir depois de ter nas mãos o documento com as conclusões da Inspeção Geral das Finanças.

Neste momento, está tudo em aberto, nomeadamente a hipótese de a gestora ser reintegrada na TAP, até à possibilidade de litigar em tribunal em caso de discordância face às conclusões do relatório. Este último é um caminho pelo qual a gestora poderá optar se não concordar com a leitura que vier a ser feita do relatório da IGF, que obrigue a devolver a indemnização ou parte dela, sabe o Expresso.

A notícia de que Alexandra Reis poderá vir a ser reintegrada na TAP foi avançada na terça-feira pela SIC. É uma possibilidade em aberto se o acordo de saída for considerado inválido. É, confirmou o Expresso, uma hipótese apontada no projeto de parecer da IGF.