TAP: Negócio com Airbus mostra que operação em 2015 “não foi bem uma privatização”, afirma Galamba

A operação então feita “demonstra que a privatização que foi feita em 2015 não foi bem uma privatização”, afirmou João Galamba quando questionado sobre a operação de troca na encomenda de aviões da Airbus por parte da TAP, na altura em que David Neeleman, se tornou acionista da companhia portuguesa. Uma operação que poderá ter lesado a companhia em 444 milhões e que, segundo uma notícia do jornal ECO, permitiu ao acionista norte-americano capitalizar a TAP com dinheiro que conseguiu junto da Airbus, com a troca das linhas de frota.

O ministro lembrou que foi o Governo quem denunciou a operação de troca de linhas de frota da Airbus (12 A 350 por 53 aviões A 320 e A21) feita por Neeleman. "Sabia e ficou chocado", por isso enviou os documentos para a Procuradoria, esclareceu.

João Galamba falava aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração do sistema de gestão de tráfego aéreo Topsky e da sala de operações de controlo de tráfego aéreo, no Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa, da NAV Portugal.

O PS pondera chamar ao parlamento os responsáveis políticos pela privatização da TAP em 2015, feita num Governo PSD/CDS, após ter sido noticiado que David Neeleman terá concretizado essa operação com dinheiro da própria companhia aérea.