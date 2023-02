Carregamentos de veículos elétricos na rede Mobi.E crescem 88% em janeiro e atingem recorde mensal

Os carregamentos de veículos elétricos na rede Mobi.E, que gere os postos de abastecimento em espaços públicos, atingiram novos máximos em janeiro, com 279,8 mil transações, ou seja, mais 88% que em janeiro de 2022, anunciou a empresa em comunicado, divulgado esta segunda-feira.

A nível de consumos de energia houve também um novo recorde mensal. No mês passado foram consumidos 4.291.640 kWh (kilowatt hora), uma subida de 113% em comparação com janeiro do ano passado.

De acordo com a empresa, estes aumentos devem-se, principalmente, ao crescimento da rede. No final de janeiro, integravam a rede de acesso público um total de 3217 postos (sendo que cada posto pode ter vários pontos para carregar), dos quais 1100 eram rápidos ou ultrarrápidos.

No total, existem 5747 pontos de carregamento, ou seja, em média existem 49 pontos a cada 100 quilómetros. E, em média, existem 67 tomadas por 100 mil habitantes.

Em janeiro, acederam à rede pública nacional mais de 41.900 utilizadores, mais 66% que em janeiro de 2022. E, em média, cada utilizador efetuou 7 carregamentos.

O comunicado da entidade gestora indica ainda que, em janeiro, foram evitadas 3350 toneladas de dióxido de carbono com a eletricidade consumida pelos carros elétricos que abasteceram na rede Mobi.E. “Tal significa que seriam necessárias mais de 58 mil árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono”, lê-se, na nota.