CEO da TAP pode ter dois milhões de euros de bónus, se cumprir o plano de reestruturação

Se a TAP cumprir os objetivos do plano de reestruturação, a CEO da empresa terá direito a um bónus no final do contrato que pode chegar a dois milhões de euros, conta este domingo o Correio da Manhã.

A compensação está prevista apenas para o fim do contrato de cinco anos de Christine Ourmières-Widener, tendo como referência 80% do seu salário bruto anual, de acordo com o CM . A CEO da TAP recebe 504 mil euros por ano.

Christine Ourmières-Widener foi questionada no Parlamento, há 10 dias, acerca do bónus a que terá direito, mas não revelou o valor. “Eu tenho um bónus se o plano de reestruturação for cumprido, plenamente cumprido. Estamos a falar de um horizonte até 2025, é a estrutura do meu contrato, mas ainda falta muito tempo”, disse aos deputados.