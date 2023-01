A indemnização de Alexandra Reis, os BMW, as contratações: CEO da TAP sob ataque no Parlamento

Desde a renovação da frota dos diretores, com a troca de Peugeot por BMW, as polémicas na TAP tornaram-se virais, assumindo grande protagonismo mediático, mas foi a indemnização de meio milhão de euros à antiga administradora Alexandra Reis, que saiu da companhia em fevereiro de 2022, e no final do ano passado se tornou secretária de Estado, depois de ter passado pela presidência da NAV, que colocou o tema definitivamente na agenda, levando a uma cadeia demissões, inclusive do ministro da tutela, Pedro Nuno Santos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler