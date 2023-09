Lay-off: que apoio é este que ficou célebre com a pandemia e que também a Autoeuropa vai usar?

Está previsto no Código de Trabalho (CT) há décadas, mas só ganhou protagonismo verdadeiramente durante a pandemia, em 2020, quando o Governo decidiu inspirar-se nas suas regras para criar um mecanismo simplificado que permitisse às empresas salvaguardar postos de trabalho num contexto de crise. O lay-off entrou na agenda mediática e mesmo sob o crivo do regime tradicional, o historicamente previsto no CT - mais moroso e burocrático - as empresas recorrem hoje mais ao mecanismo do que antes da pandemia. Neste descodificador explicamos-lhe que mecanismo é este e em que situações é utilizado.