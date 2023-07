Apoio à contratação de jovens já está em vigor e pode garantir até 12 mil euros a quem emprega

A medida já constava do Acordo de Rendimentos assinado entre o Governo, as confederações patronais e a UGT, em outubro do ano passado, mas só a partir desta segunda-feira o programa “Avançar” começa a ter efeitos práticos junto de trabalhadores e empresas. A medida visa empregar 25 mil jovens com contratos de vínculo permanente e salário acima de 1330 euros brutos mensais.

Às empresas garante um apoio que pode chegar a 12,4 mil euros durante o primeiro ano de contrato. Já aos jovens é garantida, a somar ao salário, uma bolsa mensal de 150 euros, ou seja, 1800 euros durante o primeiro ano do contrato. O lançamento do programa é assinalado esta segunda-feira pelo Governo, num evento onde também será traçado o retrato do emprego jovem em Portugal. Explicamos-lhe como vai funcionar o “Avançar”.