Desemprego recua para 6,4% em maio

Em maio a taxa de desemprego em Portugal terá descido para 6,4%, face aos 6,5% registados em abril, mostra a estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta quinta-feira.

Os dados do INE revêem em baixa a taxa de desemprego de abril, uma vez que na primeira estimativa apontavam para uma taxa de 6,8% (face aos 7% de março).

Segundo o gabinete estatístico, em maio estavam 338,6 mil pessoas desempregadas, menos 5,9 mil que em abril, ou uma redução de 1,7%. No entanto, aquele número representa um aumento face a maio do ano passado (mais 8,5%).

No mês em análise, a população empregada em Portugal aumentou de forma ligeira (0,1%) face a abril, e também cresceu face a maio de 2022 (1,3%), atingindo os 4,93 milhões de pessoas.

Já a população ativa caiu muito ligeiramente face a abril (tendo uma variação quase nula a nível percentual), mas aumentou 1,7% face a maio do ano passado.

Por sua vez, a população inativa registou uma subida mensal (0,1%) e uma queda face ao mês homólogo (2,5%), para 2,416 milhões.

O INE destaca ainda que “a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 11,9%, o mesmo valor que o do mês anterior" e 0,4 pontos percentuais abaixo de maio do ano passado.