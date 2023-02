Semana de quatro dias: a empresa 360imprimir já testou o modelo e candidaturas aumentaram quase 300%

Durante três meses a empresa 360imprimir.pt testou a semana de quatro dias de trabalho nas suas equipas. Sérgio Vieira, diretor-executivo da empresa, destaca os impactos positivos do modelo na satisfação e retenção dos profissionais e uma “maior capacidade para atrair talento externo”, numa altura em que contratar na área tecnológica é particularmente desafiante. Segundo os dados partilhados com o Expresso, a empresa registou, nos últimos três meses, um aumento de 298% no número de candidaturas voluntárias e uma redução de 35% nas saídas, face ao mesmo período de 2022.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler