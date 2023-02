Pais de filhos com deficiência ou doença crónica terão direito ao teletrabalho

O direito ao teletrabalho sem necessidade de acordo do empregador vai ser alargado aos pais de filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da sua idade. A proposta do PS foi aprovada por unanimidade esta quarta-feira, em sede de especialidade, no grupo de trabalho sobre alterações à lei laboral, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno.

Da reunião, que ainda se encontra a decorrer e que ditará o encerramento do dossiê da revisão do Código do Trabalho (que se arrasta desde a anterior legislatura), deverá sair ainda a norma que enquadrará os limites de isenção fiscal a aplicar à comparticipação das despesas do teletrabalho.

A medida já estava em vigor para pais de crianças até aos três anos de idade (ou até aos oito anos nos casos em que o teletrabalho fosse realizado de forma partilhada por ambos os progenitores). Uma proposta socialista, aprovada por unanimidade pelos deputados na Comissão de Trabalho, alarga agora a medida também a pais de filhos com deficiência ou doença crónica, independentemente da sua idade. Neste, como outros casos, o empregador não pode opor-se.

PS trava alargamento a pais com filhos com doenças oncológicas

Os deputados chumbaram, porém, o alargamento desta medida a pais com filhos que sofram de doença oncológica. Uma proposta do PSD que mereceu votação favorável dos vários grupos parlamentares, mas que foi travada pelos socialistas.

O Expresso sabe que os deputados estão com dificuldade em encontrar um consenso no que respeita à fixação de um patamar de isenção fiscal para a comparticipação das despesas de teletrabalho, de modo a eliminar o conflito existente entre a norma aprovada pela Comissão de Trabalho - de determinar em contrato um valor fixo a atribuir ao trabalhador -, e as regras da Autoridade Tributária que só isentam de tributação as despesas comprovadas como custos com teletrabalho.

O PS tinha dúvidas sobre se acompanhava a iniciativa proposta pelo Bloco de Esquerda, que delimitava o limite à isenção fiscal e contributiva destas compensações, ou se avançava com uma proposta própria, em moldes semelhantes. O tema ainda não está fechado, mas não passará desta reunião.

Processo de revisão em curso há mais de dois anos

O processo de revisão da legislação laboral proposto pelo Governo dura há mais de dois anos. A Agenda para o Trabalho Digno, que enquadra esta revisão, teve início em julho de 2020, em plena pandemia, com o anúncio da elaboração de um Livro Verde para o Futuro do Trabalho que serviria de base de reflexão para a proposta legislativa a apresentar para o Executivo.

Ainda na anterior legislatura, o Governo chegou a aprovar em plenário uma primeira proposta legislativa, que entrou em consulta pública no final de 2021. Contudo, a posterior dissolução do Parlamento acabaria por conduzir à necessidade de submeter novamente a votação a proposta já no atual mandato. A proposta legislativa que serviu de base às alterações ao Código do Trabalho agora anunciadas, foi aprovada na generalidade a 8 de julho de 2022, sem que fosse alcançado um acordo com os parceiros sociais e apenas com os votos favoráveis da maioria socialista.

Esteve desde 29 de novembro do ano passado em discussão em sede de especialidade, na Comissão de Trabalho. As muitas propostas de alteração apresentadas pelos partidos e o braço de ferro em torno da regulamentação das relações de trabalho nas plataformas digitais, fizeram derrapar a entrada em vigor da nova lei que chegou a estar prevista para 1 de janeiro de 2023. Os partidos encerram esta quarta-feira as votações e o documento será submetido a aprovação global pelo parlamento na próxima sexta-feira, 3 de fevereiro.

A expectativa é que as normas possam entrar em vigor em abril, apesar do Programa de Recuperação e Resiliência determinar a sua aplicação até março. Mas tudo vai depender da data e promulgação pelo Presidente da República e da sua posterior publicação em Diário da República.

Notícia em atualização