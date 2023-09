Empresas de Luís Filipe Vieira afetam capital do Novo Banco

O Novo Banco (NB) já reconheceu a perda de €160 milhões com o financiamento feito por VMOC (Valores Mobiliá­rios Obrigatoriamente Convertíveis) a duas das empresas de Luís Filipe Vieira, mas pode perder ainda mais, incluindo solidez de capital. Algo que, mesmo que seja de uma forma pouco significativa (até porque os rácios do banco estão mais robustos), tem valor simbólico, já que é um grande devedor do BES a causar impacto negativo — mais uma vez — no NB.