BCE deve voltar a reduzir as taxas de juro mal a inflação esteja controlada, recomenda Centeno

“O espaço para atuar de forma contracíclica permitiu a coordenação das políticas para responder à crise pandémica; deverá ser assim quando o ciclo se inverter. A estabilidade financeira e a previsibilidade dos modelos de negócios potenciam o investimento. Compete aos decisores honrar estes princípios”, acrescenta o antigo ministro das Finanças, cuja controversa política de cativações deverá ser aligeirada no próximo Orçamento do Estado, oito anos depois .

“Num momento de possível mudança do ciclo económico, não podemos ser apanhados desprevenidos, como tantas vezes aconteceu. No último episódio recessivo, pela primeira vez em muitas décadas, a dívida total caiu 7,7 pontos percentuais do PIB. As empresas terminaram 2022 com a dívida nominal, líquida de depósitos, inferior à de 2019 em 4 mil milhões de euros e a das famílias em 9 mil milhões de euros”, assinalou Mário Centeno.

E a redução da dívida - que se traduz no discurso político pelo bordão “contas certas” - deve continuar a ser prioridade. A nível orçamental, o governador prescreve a manutenção “do equilíbrio para reduzir a dívida num contexto de inflação baixa e taxas de juro mais elevadas. A política orçamental deve continuar a orientar-se pela noção de que não se alterou aquilo que há cinco anos não era financiável. O peso da despesa permanente na economia continua acima de 2019, mas deve reduzir-se para garantir a sustentabilidade ao longo do ciclo económico. ”

A possibilidade de o BCE subir demasiado as taxas de juro começa a ser um risco concreto para o governador do BdP, reforçou Centeno, em linha com os vários avisos de que é necessário ser prudente nas decisões de política monetária: “o risco de “fazer demais” começa a ser material; a inflação tem-se reduzido mais rapidamente do que subiu e a economia está a ajustar-se às novas condições financeiras” .

“A inflação deverá aproximar-se dos 2%. Na ausência de novos choques e com a materialização da transmissão da política monetária à economia, o objetivo de médio prazo está ao nosso alcance no horizonte próximo”, garante. “Assegurada a convergência para a estabilidade de preços, a política monetária deverá traçar um caminho previsível de redução das taxas de juro, mas longe dos tempos de taxas de juro de zero ou mesmo negativas” , defendeu.

“Portugal tem sabido corrigir a mão”

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, inaugurou esta segunda-feira uma nova ferramenta de comunicação do banco central português: as análises do governador, com a sua avaliação da evolução do País. A análise abrange as políticas do Governo (atual e anterior) e do Banco Central Europeu (BCE), reservando elogios para o primeiro e uma postura cautelosa para o segundo. Na sua análise, Centeno é elogioso em relação a uma política económica e orçamental que, em traços gerais, é a da última década e que coincide em grande parte com o seu mandato como ministro das Finanças.

A crise pandémica e a invasão da Ucrânia pela Rússia criaram vários problemas, com a inflação à cabeça. E, apesar de todos os constrangimentos, “encontramo-nos perante esta encruzilhada, num dos melhores momentos da economia portuguesa, em resultado da transformação das suas instituições ― legais, sociais e culturais ―, que determinou a acumulação dos fatores estruturais de crescimento e sustentabilidade: capital humano, capital físico e conhecimento tecnológico. Em todas estas dimensões Portugal tem sabido corrigir a mão”, garantiu.

“Enquanto a área do euro cresceu 15% nos primeiros 15 anos deste século, Portugal ficou-se por um parco 1%! Em contraste, desde 2015 crescemos 17% e convergimos com a área do euro, que cresceu 13%. Depois de atingir um máximo em 2019, a atividade económica recuperou rapidamente da pandemia. Em 2023, a atividade, o emprego e os salários estão em máximos, colocando a economia de novo acima dos valores potenciais”, descreveu.

Alguns dos grandes motores de transformação da economia portuguesa foram o aumento do investimento e a aposta das empresas nos mercados externos, sublinha Centeno: “A acumulação de fatores produtivos estende-se ao investimento, que nos últimos oito anos cresceu 48%, acima dos 25% da área do euro, sustentado em critérios de exigência e rentabilidade. O investimento privado cresceu 54%, e em 2022 representava quase 90% do total”.

“Em simultâneo, as empresas aumentaram a autonomia financeira. Se até 2015, o passivo representava mais de duas vezes os capitais próprios, hoje caiu para menos de 1,5 vezes. Nesse período, a abertura ao exterior levou o peso das exportações na economia para 50% em 2022. Exportações e investimento têm os maiores contributos para o crescimento”, descreve.

“Não menos importante, o investimento público tornou-se mais exigente e produtivo, sendo a capitalização da Caixa Geral de Depósitos um exemplo destacado. O Plano de Recuperação e Resiliência deve tornar-se num momento único de integração europeia e de transformação estrutural; longe vão os tempos das “rotundas””, ironizou.

“A situação financeira caracteriza-se por um sistema bancário mais capitalizado, devido aos investimentos feitos em 2016 e 2017 e ao sucesso da reestruturação das instituições mais relevantes. O peso dos créditos improdutivos no total do crédito está muito próximo do da União Europeia (3,1% vs 1,8%) e os custos são muito inferiores (rácios cost to income de 33% vs 59%). Após vários anos de margens financeiras deprimidas em virtude das baixas taxas de juro, a rentabilidade do sistema bancário restabeleceu-se”, defendeu.