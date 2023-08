BCE não quer atribuir "demasiada importância" à reunião de setembro

O conselho de banqueiros centrais do euro deixou bem expresso na reunião de 26 e 27 de julho que pretende “cautela” em se atribuir “demasiada importância” à próxima reunião, de 14 de setembro, revelam as atas do último encontro de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), publicadas esta quinta-feira.

O consenso que se formou aponta para “uma abordagem de gestão de risco" para as próximas reuniões deste ano, “à luz das incertezas que permanecem”. O acordo que os banqueiros do euro estabeleceram em julho foi traçar duas linhas vermelhas na comunicação do BCE em relação a setembro: nem antecipar um aumento dos juros nem sinalizar que fará uma pausa ou que as taxas diretoras já chegaram a um pico.