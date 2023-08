Haitong Bank chega a €5 milhões de lucro mas os acionistas ainda têm um reduzido retorno

O Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo de Investimento, obteve um lucro de 5 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, uma inversão do resultado líquido em relação aos 4 milhões de euros de prejuízo que tinha obtido no primeiro semestre de 2022.

O resultado divulgado esta terça-feira, 29 de agosto, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) significa, ainda assim, um valor bastante limitado face ao capital que o acionista chinês Haitong tem aplicado na instituição.

O retorno sobre o capital do banco, um indicador que mede a atratividade das instituições (ROE, na sigla inglesa), ficou em 1,4% em junho de 2023 – quando o sector tem estimado nos últimos anos que o investimento é rentável apenas com um retorno superior a 10%. Um ROE que é muito inferior aos mais de 10% que já todos os bancos comerciais portugueses têm conseguido, na sua generalidade, à boleia das mais altas taxas de juro.

De recordar que o banco de investimento que pertencia ao BES foi comprado ao Novo Banco por 379 milhões de euros em 2015, e desde aí o grupo chinês Haitong já fez investimentos de cerca de 500 milhões de euros na unidade portuguesa para reforçar o capital (e impedir que o Estado português se tornasse acionista por via do regime dos ativos por impostos diferidos).

Proveitos crescem 60%

A melhoria do resultado semestral do Haitong Bank deveu-se aos melhores proveitos: o produto bancário passou de 22 milhões de euros no primeiro semestre de 2022 para 35 milhões no mesmo período de 2023, o que ficou acima dos custos operacionais (29 milhões no primeiro semestre deste ano, face aos 30 milhões, um ano antes).

A maioria do produto bancário do banco advém da área de montagem de operações de financiamento e assessoria financeira, estando igualmente presente nos mercados de dívida e de capitais, onde espera conseguir montantes de maior relevo nos meses do segundo semestre.

A instituição admite que os negócios relacionados com a China “progrediram mais lentamente do que o previsto”, apesar do fim das limitações causadas pela pandemia de covid-19, mas sublinha que foram concluídas transações em Portugal, na Polónia, no Brasil e na China que deram retorno.

Também há, no banco, boas perspetivas para a área de fusões e aquisições, que representou apenas 4% do produto no primeiro semestre: “a longo prazo deverão continuar a ser promissoras, com os principais fatores impulsionadores das transações, como a transformação digital, a transição energética, o crescimento do setor da saúde e as considerações ESG [área ambiental, social e de governo societário] a continuarem a incentivar as empresas de maior capacidade financeira a realizarem transações”.



O Haitong Bank é a estrutura do antigo BES Investimento, sendo detido pela Haitong Securities, sediada em Hong Kong. Tem sucursais em Espanha, Polónia, Macau e Reino Unido, sendo que este ano conseguiu já autorização para alargar as atividades a praticar em Londres. Conta com 364 trabalhadores, 174 dos quais na atividade nacional.

A carteira de crédito do banco ascendeu a 871 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, mais do que os 757 milhões em junho de 2022. “O banco prosseguiu o objetivo estratégico de expansão do seu balanço, com um total de ativos de 3,5 mil milhões de euros, 2% mais elevado que os 3,4 mil milhões atingidos no final de 2022”, sublinha ainda o Haitong no seu relatório.

Apesar do lucro semestral, os rácios de capital têm vindo a perder força: o rácio mais exigente (CET1) estava em 18% há um ano, fixando-se em junho em 15,5%.