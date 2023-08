O Banco Central Europeu (BCE) impôs uma coima de 4,47 milhões de euros a um banco dos Países Baixos, o De Volksbank, por ter, durante sete anos, calculado de forma errada as suas necessidades de capital. Este é o 21.º processo do supervisor europeu que acaba com uma coima, que já totalizam 59 milhões de euros – o Novo Banco é o único português aqui incluído.