Seguradoras aumentam salários acima da banca. BCP, Montepio e CA ainda abaixo dos 4,5%

A maior parte dos bancos em Portugal já fechou as negociações sobre aumentos salariais para 2023, à exceção do BCP, do Banco Montepio e do Crédito Agrícola (CA).

Em contrapartida, Santander, BPI, Novo Banco, Bankinter, Abanca, Haitong, entre outros subscritores do acordo coletivo de trabalho, apesar de terem avançado com aumentos unilaterais de 4%, subiram no final de julho meio ponto percen­tual, para 4,5% da base sala­rial. A CGD atribuiu um aumento de €76, que o sindicato mais representativo diz representar uma média de 4,5%.