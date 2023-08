Deloitte perde no Tribunal Constitucional contra CMVM

Foram várias tentativas, mas a condenação manteve-se: o Tribunal Constitucional colocou um ponto final nos recursos levantados pela Deloitte contra o processo imposto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A auditora foi alvo de uma admoestação por conta da revisão de contas feita à Portugal Telecom, que acabou afetada pelas aplicações feitas no Grupo Espírito Santo.

“Em face do exposto, decide indeferir-se a presente reclamação” — foi assim que o acórdão do Constitucional de 20 de abril deste ano se pronunciou sobre o último passo dado pela Deloitte no âmbito deste caso, que remonta quase há uma década.