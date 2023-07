Novo Banco afasta pressão da supervisão, melhora previsões de lucros e prepara ida para a bolsa em 2024

O Novo Banco foi o banco português com pior desempenho nos testes de stress europeus, mas a sua equipa de gestão não antevê que daí venha uma supervisão mais exigente por parte parte do Banco Central Europeu (BCE). Aliás, depois de ter ampliado os seus lucros no primeiro semestre (ajudado por um alívio na sua fatura fiscal), o banco dos americanos da Lone Star já indicou ao mercado que as suas expectativas de resultados são agora melhores. É com eles que o banco pretende dizer “olá” aos mercados, já que a colocação em bolsa parece alinhar-se como o cenário mais provável em 2024.

Estas foram as mensagens passadas recentemente por Mark Bourke, presidente executivo do Novo Banco, que deu duas entrevistas nos últimos dias (Diário de Notícias e Eco) e falou aos analistas numa conferência telefónica à boleia do crescimento de 40% do lucro no primeiro semestre. Os resultados dos testes de stress também motivaram um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).