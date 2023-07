Santander em Portugal regista crescimento de 38% nos lucros, a margem de juros "é o principal motor"

São lucros “muito positivos, não fogem à regra do resultado dos bancos do mundo inteiro”: foi assim que Pedro Castro Almeida anunciou esta sexta-feira, 28 de julho, os lucros de 334 milhões de euros alcançados no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 38% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em conferência de imprensa na sede do banco em Lisboa, Castro e Almeida defendeu que “mais do que a subida da taxa de juro, os resultados refletem a transformação comercial e digital dos últimos anos”. Mas, disse o CEO, “o principal driver [motor] é a margem financeira, é o que tem ajudado muito os resultados do banco em Portugal e no mundo inteiro, pelo menos no hemisfério norte”, repetiu.

A margem financeira do Santander em Portugal situou-se em 586,5 milhões de euros até junho, um avanço de 58% em relação ao primeiro semestre do ano passado. É esta a rubrica que evoluiu com base na diferença entre os juros cobrados em créditos e os juros pagos nos depósitos.

De resto, houve uma quebra de 3,5% das comissões cobradas, o que o administrador financeiro, Manuel Preto, justificou com as limitações legislativas e com o menor negócio creditício que tem vindo a registar.

O produto bancário - que agrega a margem, as comissões e outros resultados financeiros - subiu 36% para os 612,9 milhões de euros.

Mais custos, mais imparidades, mais impostos

No campo dos custos, houve um aumento de 5% para 255 milhões de euros, sobretudo com despesas administrativas, e não só com pessoal. O banco contava, no fim de junho, com 4.666 trabalhadores, menos 30 do que num ano antes, espalhados por 333 balcões (menos 8).

As imparidades, que no ano passado tiveram um impacto abaixo dos 25 milhões este ano, retiraram mais de 70 milhões de euros de resultados no primeiro semestre.

Os lucros cresceram 38%, mas a fatura fiscal subiu mais, 54%, tendo o banco pago 167 milhões de euros em impostos.

em atualização