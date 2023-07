Banco do BCP na Polónia passa de prejuízo a lucro no primeiro semestre

O Bank Millennium, banco polaco controlado pelo BCP, obteve um lucro de 358 milhões de zlótis (77,3 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, o que compara com um prejuízo de 263 milhões de zlótis (56,7 milhões de euros) em igual período do ano passado, segundo um comunicado enviado pelo BCP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Só no segundo trimestre o banco lucrou 106 milhões de zlótis (23,7 milhões de euros), "apresentando assim resultados positivos nos três últimos trimestres, após um período alargado de trimestres com resultados negativos".

Ainda assim, o banco nota que, entre abril e junho, "os resultados do Bank Millennium mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF [moeda suíça] que totalizaram PLN [zlótis] 808 milhões antes de impostos (174,5 milhões de euros) e que incluíram a aplicação de ajustamentos mais conservadores ao modelo de provisionamento decorrentes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia".

O banco, detido em 50,1% pelo português BCP, indica ainda que no primeiro semestre “o resultado líquido ajustado de itens específicos (relacionados maioritariamente com encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF e com o proveito associado à venda da participação de 80% da Millennium Financial Services, no âmbito da parceria estratégica na área de bancassurance) aumentou de PLN 949 milhões (204,9 milhões de euros, excluindo o efeito cambial) para PLN 1448 milhões (312,7 milhões de euros), correspondendo a uma variação de 53%”.

A margem financeira do banco polaco aumentou 21% em termos homólogos, as comissões líquidas caíram 5% e os custos operacionais diminuíram 17%, também a nível homólogo.