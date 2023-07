Lucros da Caixa disparam para 608 milhões de euros no primeiro semestre

No primeiro semestre deste ano a CGD registou um lucro consolidado de 608 milhões de euros, mais 25% do que em igual período de 2022, quando o lucro ascendeu a 486 milhões de euros. Foi o melhor resultado desde 2007.

A margem financeira global cresceu 127,7%, um indicador que melhorou substancialmente de há um ano a esta parte devido ao aumento das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu (BCE).

Paulo Macedo, presidente executivo da banco público, sublinhou esta sexta-feira na apresentação das contas a melhoria dos resultados em Portugal mas também nas operações internacionais da Caixa.



Do total dos lucros, 506 milhões de euros dizem respeito ao negócio em Portugal. Já nas operações internacionais os lucros ascenderam a 102 milhões de euros.

Para os resultados contribuiu sobretudo a subida da margem financeira, a diferença entre os juros cobrados no crédito e os juros pagos nos depósitos. Em Portugal a margem financeira subiu 189,6% de 337,9 milhões de euros para 1,09 mil milhões de euros.

No negócio em Portugal os juros com os créditos cresceram de 337,9 milhões de euros para 1,09 mil milhões de euros. A este comportamento não é alheio o aumento das taxas de juro por parte do BCE, para combater a inflação, que fizeram os juros do crédito à habitação ultrapassar os 4%.

A subida dos juros tem-se verificado sobretudo no crédito à habitação, permitindo aos bancos uma recuperação significativa das suas margens.

Na remuneração dos depósitos a prazo os juros também têm subido, mas de forma mais lenta. Só a partir de maio os bancos, incluindo a CGD, começaram a dar sinais de subidas promocionais e marginais nas taxas oferecidas aos depositantes.

Notícia em atualização.