BPI suspendeu venda da sua posição no angolano BFA e não tem ainda data para reabrir o processo

A venda da participação de 48,1% que o BPI tem no Banco de Fomento Angola foi suspensa e “todas as partes envolvidas foram informadas”, disse fonte oficial do BPI ao Expresso.

Quanto à reabertura do processo e à possibilidade de tal acontecer ainda este ano, a mesma fonte afirmou que “ainda não há data para se retomar o processo”.

O banco refere que todas as partes - supervisores e outros acionistas - e não apenas os dois candidatos interessados foram informados da decisão de suspensão do negócio, confirmando ainda que esta pausa se devia a “condições de volatilidade do mercado”.

O facto de haver já dois candidatos poderia, não fossem as questões de desvalorização cambial, colocar um ponto final a um processo de venda que se arrasta há já seis anos.

O Jornal de Negócios noticiou na segunda-feira a suspensão da venda, referindo que foi enviada uma carta aos interessados que haviam “apresentado propostas de compra da participação, o grupo Carrinho e a Gemcorp”, dizendo que “a decisão tem efeitos imediatos”, e justificando-a pela contínua depreciação do kwanza, a moeda angolana.

O Expresso quis saber como ficariam os atuais candidatos nesta pausa do processo, se seriam chamados a voltar quando o mesmo fosse reaberto, mas sobre isso nada conseguiu apurar.

Desde maio a moeda angolana já registou uma queda de 37%, atingindo um valor de 804 kwanzas por dólar.

Recorde-se que o BPI está desde 2017 a tentar vender esta participação, devido a pressão do Banco Central Europeu.

No primeiro trimestre o contributo do BFA nas contas do BPI caiu de 14 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2022, para 1 milhão de euros no corrente ano. O que, segundo o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, se explica por variações cambiais.

Já no que respeita ao ano completo de 2022, a participação de 48,1% no BFA valeu 96 milhões de euros ao BPI, que obteve um lucro total de 365 milhões de euros.