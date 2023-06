Centeno indica que juros dos depósitos vão continuar a subir, mas Euribor pode começar a recuar no final do ano

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse na quarta-feira, 28 de junho, que as Euribor [taxas de juro de referência no crédito à habitação, mas que também funcionam como indexantes em alguns depósitos a prazo] vão continuar a subir até setembro (12 meses) e novembro (3 e 6 meses), antecipando que a partir destas datas comecem a cair lentamente. "Esta trajetória vai continuar em alta", referiu o governador do BdP no programa Grande Entrevista, na RTP3, precisando que a Euribor a 12 meses vai "continuar a subir até setembro deste ano" e a Euribor a 3 e 6 meses até novembro. Algum alívio com as prestações do crédito à habitação fica, assim, adiado para o final do ano, com Mário Centeno a referir que "os futuros indicam que a partir destas datas, setembro para 12 meses e novembro para 3 e 6 meses, as taxas vão começar a cair, lestamente".

“Há margem” para aumento dos juros dos depósitos O governador mostrou-se convicto de "que as taxas de juros dos depósitos vão continuar a subir nos próximos tempos", havendo "margem para isso acontecer e deve acontecer". Mário Centeno recusou, contudo, a tese de que os bancos portugueses estão a ser muito lentos a subir a taxa de juro que oferecem pelos depósitos, referindo que a remuneração dos juros dos depósitos já aumentou 91%. O supervisor do sistema bancário referiu ainda, a propósito das comparações com outros países europeus sobre as taxas de juro dos depósitos, que quando as taxas de juro estiveram negativas para os créditos, em Portugal as dos depósitos nunca foram negativas, ao contrário do que sucedeu noutros países europeus. Essa situação, disse, fez com que os bancos portugueses tivessem registado, durante a era dos juros negativos, as margens financeiras mais baixas - o que se deveu ao facto de por cá a maioria dos créditos estar indexado a taxa variável. Durante a entrevista, Mário Centeno disse ainda que o processo de apoios à banca visou sempre e teve sempre por objetivo principal proteger as poupanças dos cidadãos e a confiança no sistema financeiro.