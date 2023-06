"Quero preservar os depósitos dos meus clientes, mas não estou disponível para pagar depósitos a qualquer preço", diz o presidente do BPI

"A subida das taxas de juros nos depósitos está a ser mais lenta do que as expectativas, mas sobe a cada mês que passa", disse o presidente do BPI no debate organizado pelo International Club of Portugal, onde estiveram presentes empresários e ex-políticos como Mira Amaral ou Maria de Belém.

À margem do encontro “reflexões e desafios para a banca e a economia”, o presidente executivo do BPI afirmou que atualmente o banco tem, “em termos médios, depósitos a prazo (superiores a um ano) com uma remuneração de 2% em termos brutos”. E que esta percentagem de remuneração sobe a cada mês que passa.

Disse não estar disponível para "pagar depósitos a qualquer preço", já que quer preservar os seus clientes. O efeito dos certificados de aforro da série que acabou não afetou o banco e algum dinheiro que poderá ter saído para esse investimento pago pelo Estado terá estabilizado.