Fundo KKR compra parte do crédito a prestações da PayPal na Europa

O fundo de capital privado KKR vai comprar até 40 mil milhões de euros em créditos “buy now, pay later” (compre agora, pague depois, ou BNPL no acrónimo em inglês) concedidos na Europa pela empresa de pagamentos PayPal, noticia a Reuters esta terça-feira, 20 de junho.

A venda de parte da carteira de crédito BNPL - composta por pequenos créditos sem juros e em poucas prestações - deverá significar para a PayPal um encaixe bruto de 1,7 mil milhões de euros.

A compra pelo fundo de capital privado norte-americano KKR - com vários investimentos em empresas portuguesas como a Greenvolt, na energia, na GeneraLife Clinics, na saúde, entre outras - ocorre numa altura em que o malparado nos créditos BNPL aumenta devido à subida do custo de vida e do preço do dinheiro.

A transação deverá ser finalizada no segundo semestre de 2023.



A PayPal mais do que duplicou os pagamentos de BNPL processados em todo o mundo através da sua plataforma, aumentando 160% em 2022, para um montante superior a 18 mil milhões de euros, especifica a Reuters.

A empresa de pagamentos lançou o serviço de pequenos créditos em 2020, ano em que esta modalidade de pagamento se popularizou em particular junto das gerações mais jovens, com idades entre os 20 e os 30 anos. Desde então, no mundo inteiro, realizou 200 milhões de operações de concessão deste tipo de crédito a mais de 30 milhões de clientes, de acordo com a agência.