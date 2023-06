Portugueses pediram menos crédito em abril

O montante de novos créditos aos consumidores derrapou 26,1% em abril, face a março, e caiu 4,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado, mostram os dados do Banco de Portugal (BdP) divulgados esta quinta-feira.

No total, os portugueses pediram cerca de 550 milhões de euros no mês em análise.

O montante total de novos créditos para fins pessoais teve a maior queda mensal (mais de 30%), para 241 milhões de euros, e o montante de novos créditos referentes a cartões ou facilidades de descoberto caiu 22,4% para os 96 milhões de euros.

Também o montante de novos créditos para a compra ou leasing de automóvel caiu 19,1%, para os 214 milhões de euros.

No que toca ao número de novos contratos de crédito, estes caíram 21,4% no total em abril, em relação ao mês anterior, e recuaram 3% face ao mês homólogo.

À semelhança do que aconteceu no montante, no número de novos contratos também foi no crédito pessoal que se observou o maior recuo (29,2%), para 36,3 mil contratos. Por sua vez, o número de contratos no crédito de cartões e descoberto foi de 66,7 mil (menos 17,7%) e no caso do crédito automóvel o número de novos contratos atingiu os 14,4 mil (menos 16,1%).