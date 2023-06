Quem quer ser o próximo polícia da banca europeia (e dos maiores bancos portugueses)?

Andrea Enria esteve recentemente em Portugal. Reuniu-se com os responsáveis dos grandes bancos portugueses, num encontro organizado pelo Banco de Portugal, mas cujos temas discutidos não foram (como nunca são) divulgados publicamente. Não foi a primeira, mas terá sido a última vez em que o presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE) terá estado no país nessas funções, já que deixará o cargo no fim do ano. O concurso para o substituir já arrancou. Mas desde março já se sabe que deverá ser uma mulher a substituir Enria, e que é uma alemã a favorita.