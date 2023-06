Grupo Montepio dispara lucros, mas perde €4 milhões com Rússia e não é imune à procura por certificados

Nuno Fox

Montepio Geral fez um balanço da vida recente. A venda do Finibanco Angola deverá ficar acordada até ao fim deste mês, admitiu Virgílio Lima, que explica que o grupo Montepio vai continuar a extinguir sociedades. Já as parcerias do banco e da Lusitania com outros acionistas ficam para outras núpcias

Há 19 minutos