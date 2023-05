Lucro do Commerzbank quase duplica para €580 milhões

O Commerzbank, parcialmente nacionalizado, anunciou esta quarta-feira que contabilizou um lucro de 580 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 94,8% do que há um ano.

O banco alemão obteve no primeiro trimestre deste ano um aumento do lucro operacional (Ebit) para 875 milhões de euros, isto é, mais 61% em termos homólogos, apesar da turbulência nos mercados financeiros e de novos problemas com a carteira de hipotecas em francos suíços do banco polaco mBank, refere em comunicado.

O rendimento total caiu para 2.668 milhões de euros no período em análise, o que representou uma queda de 4,5% na comparação com igual período do ano passado, devido aos problemas na Polónia e a uma quebra nas receitas de taxas e comissões.

Mas as receitas líquidas de juros melhoraram em 38,9%, para 1.947 milhões de euros.

"A nossa reestruturação está a progredir bem e a produzir cada vez mais resultados. Começámos muito bem o ano, continuando com o forte desempenho do ano passado. Estamos no bom caminho para atingir os nossos objetivos para 2023, incluindo um rácio de política de dividendos de 50%", disse o presidente executivo do Commerzbank, Manfred Knof.

As despesas operacionais, por seu turno, subiram para 1.464 milhões de euros (+1,8%) no primeiro trimestre deste ano, lê-se no comunicado.

O Commerzbank reduziu as provisões para crédito malparado para 68 milhões de euros (-85,3% em relação ao ano anterior),enquanto os custos de reestruturação caíram 72,1% para quatro milhões de euros, face ao primeiro trimestre do ano passado.

O banco apresentou rácio Tier 1, que mede a solvabilidade do banco, de 14,2%, contra 13,5% no mesmo trimestre do ano passado.

Além disso, espera alcançar um rendimento líquido de juros de sete mil milhões de euros no final deste ano, ter custos mais baixos para o nível de 6,3 mil milhões de euros, provisões inferiores de 0,9 mil milhões de euros e um lucro líquido "muito superior" ao alcançado em 2022.