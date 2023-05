Lucros do BCP disparam 90% para 215 milhões de euros no primeiro trimestre

O Banco Comercial Português obteve um lucro de 215 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que representa um crescimento de 90% face ao mesmo período de 2022.

É mais um banco nacional a beneficiar do ambiente de taxas de juro, que tem dinamizado as contas das instituições bancárias - sendo que o BCP também ganhou com a venda de uma participação na polaca Millennium Financial Services.

“Esta evolução do resultado líquido consolidado ficou a dever-se ao crescimento expressivo registado quer na atividade em Portugal, quer na atividade internacional, levando a que a rendibilidade dos capitais próprios (ROE) do Grupo se situasse nos 17,7%, significativamente acima dos 8,2% apurados no primeiro trimestre de 2022”, lê-se no comunicado enviado à CMVM.

Mais margem, mais custos

A margem financeira do BCP – que reflete, em grande medida, a diferença entre juros nos créditos e juros nos depósitos – somou 43% para 664,6 milhões de euros. Como tem acontecido em todos os bancos, a subida das Euribor está a levar os bancos a engordar a margem por via dos créditos, bem como com a demora na subida da remuneração dos depósitos.

No primeiro trimestre, também as comissões ganharam 1,3% para 195,4 milhões, com crescimento em Portugal, mas quebra nas operações internacionais.

Já os custos operacionais cresceram 5% para 268,5 milhões de euros. “Não obstante a gestão disciplinada dos custos e a manutenção do enfoque do Grupo no compromisso assumido de melhoria de eficiência, esta evolução foi fortemente condicionada pelas taxas de inflação que se verificaram nas várias geografias em que o Banco opera”, explica a entidade.

Polónia limita danos

A Polónia continua a pesar nas contas do BCP devido aos créditos hipotecários concedidos com francos suíços que abriram luta legal no país. Houve encargos de 206 milhões de euros, em parte por um maior conservadorismo na hora de calcular qual o valor a colocar de lado para eventuais perdas judiciais.

Mas, apesar disso, houve um resultado positivo de 127 milhões pela venda de 80% de participação na unidade seguradora polaca, a Millennium Financial Services.

O lucro da Polónia fixou-se em 54 milhões, face aos 26 milhões negativos dos primeiros três meses do ano passado. É o segundo trimestre de resultados positivos.