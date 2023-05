Resultado do BPI em Portugal mais do que duplicou no primeiro trimestre

A operação do BPI em Portugal mais do que duplicou os seus resultados, o que permitiu compensar a descida dos lucros nas operações internacionais. “O BPI obteve um resultado consolidado de 85 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, o que representa uma subida de 75% em comparação com os 49 milhões de euros registados no período homólogo do ano anterior”, segundo o comunicado que foi publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A atividade em Portugal contribuiu com 73 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 164% relativamente ao primeiro trimestre de 2022 (28 milhões de euros)”, aponta a mesma nota. O crescimento da operação do BPI é maior do que os 21% de expansão do resultado do seu acionista único, o CaixaBank.

“Estes resultados são bons, estão dentro das nossas previsões, e o trimestre confirma que o BPI está forte, quer nos indicadores, quer na sua essência e está preparado para enfrentar todos os desafios que temos pela frente”, disse João Oliveira e Costa, o presidente executivo do banco, na conferência de imprensa desta sexta-feira, 5 de maio, em Lisboa.

Rentabilidade deve dar “satisfação”

“A banca levou os últimos 15 anos com rentabilidades muito baixas, inclusive negativas. Houve várias circunstâncias que levaram a que houvesse problemas em vários bancos. Deve ser com satisfação que vemos os bancos a voltarem a níveis de retorno saudáveis e relativamente normais”, defendeu o presidente executivo da instituição detida pelo CaixaBank.

“A rentabilidade dos capitais próprios está nos 9,5%, muito próximo do custo de capital”, refere o CEO. Em causa está o indicador que mostra a atratividade do investimento pelos acionistas.

Juros animam Portugal

Na operação nacional, a mais relevante para as contas do banco detido pelo CaixaBank, a margem financeira (que resulta dos juros recebidos em créditos e pagos em depósitos), disparou 82%, ou quase 100 milhões de euros, para 206 milhões de euros. Ainda na edição do semanário desta semana, o Expresso escreveu que os bancos não ganhavam tanto com juros há uma década.

As comissões líquidas do BPI também cresceram 3%. O produto bancário – que soma todas as vertentes de receitas – somou 48% para os 263 milhões de euros.

Os custos de estrutura do BPI - que emprega 4386 funcionários (menos 18 face a um ano antes) e conta com 319 agências (menos 6) - somaram 11%, estando nos 125 milhões de euros, com agravamento nas despesas com pessoal e gerais.

Mais crédito, menos depósitos

A nível de crédito, houve uma expansão de 4% em relação ao mesmo período do ano passado, para uma carteira total de 29,2 mil milhões de euros: 6% no crédito à habitação e 1% a empresas.

Nos recursos, há uma quebra de 6% para 38,4 mil milhões, com recuos de 4% nos depósitos aplicados e de 10% nos fundos de investimento e seguros de capitalização.

Angola afunda-se

Em Angola, o contributo do BFA caiu de 14 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2022, para 1 milhão de euros, um ano depois, ofuscando a melhoria de resultados de 7 milhões para 11 milhões do moçambicano MCI.