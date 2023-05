Bancos portugueses não ganhavam tanto com juros há uma década

O aumento da receita que os bancos estão a registar com os juros — nomeadamente pelo agravamento imposto às prestações dos créditos e a demora em remunerar melhor os depósitos — é suficiente para pagar as despesas que têm com os seus trabalhadores; e ainda sobra. Essa é uma realidade visível tanto no Santander como no Novo Banco, e o Banco Montepio anda lá perto: são as três instituições financeiras que já apresentaram resultados relativos ao primeiro trimestre de 2023.

Estes são números dos primeiros meses do ano, que mostram já como se comportaram os bancos neste perío­do em que a taxa diretora do Banco Central Europeu (BCE) passou de 2,5% para 3,5%, e isto quando, até julho do ano passado, estava em zero. Esta evolução do juro, que impacta nas Euribor, faz com que o “coração” do negócio bancário — medido pela margem financeira — dispare.